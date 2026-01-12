Mehrere Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg haben angekündigt, bei Kitas oder Menschen mit Behinderung Geld sparen zu wollen. Stuttgarts OB Frank Nopper nennt noch mehr Bereiche.
Bei der Betreuung in Kitas Geld sparen – etwa durch größere Gruppen und weniger Erzieher? Oder sparen an der Inklusion von Menschen mit Behinderung? Für viele Oberbürgermeister in Baden-Württemberg ist dies kein Tabu mehr. Die Rathauschefs von Ludwigsburg, Tübingen, Esslingen und Schwäbisch Gmünd haben kürzlich verkündet, dass sie angesichts der finanziellen Not in ihren Städten künftig auch dort Geld einsparen müssen, wo es die Menschen unmittelbar spüren. „Überzogene Standards“ müssten abgeschafft werden, hieß es.