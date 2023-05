Städtebaulicher Wettbewerb in Stuttgart

1 Die von der Stadt beschlossene Verlängerung der B-14-Unterführung am Gebhard-Müller-Platz ist im Siegerentwurf des Wettbewerbs zur Umgestaltung des Straßenzuges verschwunden. Foto: asp Architekten/Koeber Landschaftsarchitektur

Das Rathaus räumt ein, dass der siegreiche Entwurf im städtebaulichen Wettbewerb für den Bereich der B 14 stellenweise nachgebessert werden muss, weil er im Widerspruch zu Gemeinderatsbeschlüssen steht. Der politische Streit über die Folgerungen aus dem Wettbewerb beginnt bereits.









Stuttgart - Der mit viel Vorschusslorbeeren bedachte siegreiche Entwurf zur Umgestaltung der B 14 muss an einer zentralen Stelle nachgebessert werden. Das räumt das Rathaus ein. In diesem Bereich zeichnet sich bereits erster politischer Streit über die Umsetzung an.