Städte am Limit: Es ist was faul im Staate Deutschland

Proteste in Kommunen und Kliniken: Überall klemmt es ganz gewaltig. Doch bisher haben alle Hilferufe kaum etwas gebracht, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Wenn sich von offiziellen Institutionen initiierte Aktionstage häufen, so ist dies in der Regel kein gutes Zeichen: Es ist was faul im Staate. Diese mit Shakespeares Feder formulierte Erkenntnis lässt sich gerade in Städten und Gemeinden, also dort wo die Menschen leben, erschreckend deutlich nachvollziehen. Immer mehr Kommunen stehen vor der Pleite. In der Konsequenz gerät das öffentliche Leben zusehends durch finanzielle Einschnitte in die Defensive. Was im Zweifelsfall noch gravierendere Folgen hat: Die viel zitierte wohnortnahe Gesundheitsvorsorge ist ebenfalls massiv bedroht.

Doch es regt sich Widerstand. In der vergangenen Woche gab es einen landesweiten Protesttag gegen die von der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf nahezu allen medizinischen Ebenen vorangetriebene Reform. Unstrittig ist, dass in Deutschland die Kosten im Gesundheitswesen vollends aus dem Ruder gelaufen sind. Über die Ursachen hierfür und die jetzt von der Ministerin verordneten Therapien kann man indes unterschiedlicher Meinung sein.

In den Schwitzkasten: Markige Wort des Landrats Roland Bernhard

Und so wurden vor einigen Tagen in vielen Krankenhäusern die Eingänge symbolisch verrammelt – auch in Leonberg. Roland Bernhard, Landrat des Kreises Böblingen und Aufsichtsratsvorsitzender des kommunalen Klinikverbundes Südwest, geißelte die Reformen zurecht als Sparpaket und sprach gar von einer „granatenmäßige Sauerei“, für die er die Ministerin und ihre Helfer „in den Schwitzkasten“ nehmen wolle.

Markige Worte, die womöglich an Stammtischen gut klingen, aber nichts mit der Praxis des Klinikverbundes zu tun haben. Dort gelten alle Aktivitäten und finanziellen Anstrengungen dem Neubau einer Großklinik am Böblinger Flugfeld. Die immensen Kosten von bisher gut 800 Millionen Euro sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass der einst so wirtschaftsstarke Landkreis in arge Schieflage geraten ist. Was wiederum zur Folge hat, dass die Kreisumlage, also die Zwangsabgabe der Kommunen an das Landratsamt, immer weiter ansteigen wird.

Er protestiert gegen Kürzungen im Krankenhaus und bei der Stadt: Leonbergs OB Tobias Degode. Foto: Simon Granville

Damit sind wir bei den Städten und Gemeinden: Deren Sozialkosten schnellen – vornehmlich wegen Vorgaben von Bund und Land – in bisweilen schwindelerregende Höhen. Angesichts der schwachen Konjunktur sind die Gewerbesteuereinnahmen, eine der wichtigsten Quellen der Städte, in einen Abwärtsstrudel geraten. Wenn dann noch die Kreisumlage um ein paar Millionen steigt, wird es für die meisten bedrohlich eng.

Im alten Landkreis Leonberg ist Ditzingen ein drastisches Beispiel, wie eine gut geführte Stadt mit einem zielorientierten Gemeinderat an den Rand des Abgrunds geraten kann. Die nun mögliche Liste der Grausamkeiten schließt ein Abschaffen der Ortsverwaltungen und weiterer Stadtteil-Einrichtungen nicht aus. Auch andere sogenannte freiwillige Leistungen, sprich Zuschüsse an Kultur und Sport, dürften so nicht mehr zu halten sein. Konsequenz: Die Distanz zwischen den Menschen und „der Politik“ wird immer größer. Bürgermeister und Gemeinderäte werden für eine Entwicklung verantwortlich gemacht, die sie nicht zu vertreten, zumeist auch nicht gewollt haben.

Unsere Empfehlung für Sie Medizin in Leonberg Abbau-Objekt Gesundheit Die Kürzungen in der Notfallpraxis passen ins schlechte Bild der wohnortnahen Gesundheitsversorgung, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski

Insofern hat der zweite Aktionstag im Juni unter dem Motto „Kommunen am Limit“ sehr viel Sinn. Bei den bundesweiten Protesten am Montag werden auch die Leonberger Stadtspitze um Oberbürgermeister Tobias Degode und mehrere Stadträte mit dabei sein. Denn es geht ja nicht nur um die freiwilligen Leistungen: Auch Investitionen in Schulen, Kinderbetreuung und Infrastruktur werden zunehmend schwieriger.

Das jetzt angestimmte Klagelied ist nicht neu. Ende der 90er-Jahre zogen als Bettelmönche verkleidete Oberbürgermeister nach Berlin. Genutzt hat es wenig.