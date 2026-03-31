Städel Frankfurt: Den Urlaub kann man sich sparen

Künstler haben das französische Fischerdorf Étretat so oft gemalt, bis es weltberühmt wurde. Die Ausstellung „Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat“ geht dem Mythos nach.
Am Ende sind Künstler eben auch nur Menschen. Und die folgen gern ihrem Herdentrieb. Und so wurde aus einem bescheidenen Fischerdörfchen in der Normandie, zu dem lange nicht mal eine vernünftige Straße geführt hatte, von heute auf morgen ein beliebtes Seebad. Nicht nur die bessere Gesellschaft reiste fortan im Sommer nach Étretat, schon bald zog es auch Künstler an die Alabasterküste mit ihrer imposanten Steilküste.