Stadtbibliothek Stuttgart: Drucker aus Kostengründen abgebaut – manche sind verärgert

Auch die Stuttgarter Stadtbibliothek wird vom Sparzwang nicht verschont. Seit dem 1. Januar kann hier nicht mehr kopiert und gedruckt werden. Viele Besucher sind verärgert.
Die Ankündigung kam für viele Besucherinnen und Besucher der Stuttgarter Stadtbibliothek Anfang Januar überraschend: Drucken und kopieren geht künftig nicht mehr im Haupthaus am Mailänder Platz und den 18 Stadtteilbibliotheken. Auf einem Aushang ist zu lesen: „Im Rahmen der Einsparmaßnahmen wird das Angebot an Kopierern/Druckern eingestellt.“ Darunter die Begründung: Der Betrieb der Geräte verursache jährlich „beträchtliche Kosten“, während die Nachfrage kontinuierlich abnehme. Dazu listet der Aushang Copyshops, Schreibwarenläden oder Postfilialen in der Nähe auf, in denen man drucken und kopieren kann.