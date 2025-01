Stadtbahnunfall in Stuttgart-Nord

4 In Stuttgart-Nord hat sich am Dienstagnachmittag ein Stadtbahnunfall ereignet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

In Stuttgart-Nord kommt es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Was bisher bekannt ist.











In Stuttgart-Nord hat sich am Dienstagnachmittag in der Löwentorstraße ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Stadtbahn ereignet.