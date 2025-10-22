Stadtbahn-Umbau in Stuttgart-Süd: In den Herbstferien drohen wieder Staus

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG verlängert drei Haltestellen der U1 im Stuttgarter Süden. Nun gibt es neue Sperrungen und Umwege – für Bus- und Autoverkehr.
Die Verlängerung der Bahnsteige für 80 Meter lange Züge auf dem Südast der Stadtbahnlinie U1 und U14 geht in die nächste Runde. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nutzt die Herbstferien für weitere wichtige Maßnahmen am Erwin-Schoettle-Platz. Von Samstag, 25. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 3. November, 4 Uhr, hat dies nicht nur Auswirkungen auf den Bus-, sondern auch den Straßenverkehr.