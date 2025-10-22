Stadtbahn-Umbau in Stuttgart-Süd: In den Herbstferien drohen wieder Staus

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG verlängert drei Haltestellen der U1 im Stuttgarter Süden. Nun gibt es neue Sperrungen und Umwege – für Bus- und Autoverkehr.

Die Verlängerung der Bahnsteige für 80 Meter lange Züge auf dem Südast der Stadtbahnlinie U1 und U14 geht in die nächste Runde. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nutzt die Herbstferien für weitere wichtige Maßnahmen am Erwin-Schoettle-Platz. Von Samstag, 25. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 3. November, 4 Uhr, hat dies nicht nur Auswirkungen auf den Bus-, sondern auch den Straßenverkehr.

Ab Ende 2026 soll die U1 mit langen Züge rollen Bis zum Mai kommenden Jahres wird der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Heslach-Vogelrain und Marienplatz von Tiefbauamt und SSB umgestaltet. Wie komplex das Vorhaben entlang der nur 1,5 Kilometer langen Trasse aber ist, erklärte die SSB-Projektleiterin Carmen Hölsch auf einer Bürger-Führung: „Die Gleise kommen weg, Straße und Gehwege werden verschoben – wir bauen alles um.“ Insgesamt sind die Maßnahmen auf ein ganzes Jahr angelegt. Im Norden der Strecke sind bis auf die Endstation in Fellbach schon alle Stationen fertig. Ende 2026 sollen dann die 80 Meter langen Züge der Stadtbahnlinie U1 zwischen Fellbach und Heslach verkehren.

Noch bis zum 19. Dezember fahren auf dem betroffenen Abschnitt keine Züge. Insgesamt sind drei Stadtbahnstationen von der Verlängerung betroffen: Die Haltestellen am Erwin-Schoettle-Platz, Bihlplatz und Südheimer Platz. Ein Bus-Ersatzverkehr gibt es zwischen Marienplatz und Heslach-Vogelrain (U1E).

Nun kommt es in den Herbstferien also zu weiteren Umleitungen. Die Buslinie 42 ﻿verkehrt vom Schlossplatz lediglich bis zur Schwab-/Reinsburgstraße und wird über die Haltestelle Feuersee umgeleitet. Die SSB richtet mehrere Ersatzhaltestellen ein. In Richtung Schlossplatz entfällt die Station Schwab-/Reinsburgstraße, in beide Richtungen werden die Schickhardtschule und der Erwin-Schoettle-Platz ersatzlos gestrichen. Alternativ können Fahrgäste am Feuersee auf die Buslinie 41 zur Haltestelle Marienplatz oder auf die Busse des Schienenersatzverkehrs der U1E umsteigen.

Betroffen ist auch die Nachtbuslinie N10. Die Haltestelle Schickhardtschule in Richtung Vaihingen entfällt, entgegengesetzt wird der Stopp vom Erwin-Schoettle-Platz ans Marienhospital verlegt. Durch die Umleitung kann es zu Fahrplanabweichungen kommen.

Kreuzung auch für Autoverkehr gesperrt

Und auch auf Autofahrer kommen wieder weitere Sperrungen und Umwege zu. An der Kreuzung steht lediglich noch eine Fahrspur zur Verfügung. Und zwar können Verkehrsteilnehmer, die von der Schreiberstraße in Richtung Marienplatz wollen, nach rechts in die Böblinger Straße abbiegen. Ansonsten ist die Kreuzung am Erwin-Schoettle-Platz für den Verkehr gesperrt, teilt die SSB mit. Örtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Aus den bisherigen Erfahrungen ist wieder mit Stau im Stuttgarter Süden zu rechnen.