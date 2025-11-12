Die Zahl der Unfälle mit Stadtbahnen steigt – häufig wegen riskanter Manöver anderer Verkehrsteilnehmer. Mehr Aufmerksamkeit wäre dringend nötig. Unser Videokommentar zum Thema.
Die Stadtbahn in Stuttgart gilt als sicheres Verkehrsmittel – ihre gelben Züge legen jedes Jahr Millionen Kilometer zurück und befördern unzählige Menschen zuverlässig ans Ziel. Doch die Unfallzahlen zeigen einen besorgniserregenden Anstieg. Laut aktueller Polizeistatistik ereigneten sich 2024 mehr als hundert Unfälle mit Stadtbahnbeteiligung, rund 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Meist sind riskante Wendemanöver oder verbotene Abbiegeaktionen von Autofahrern der Auslöser – mit teils gravierenden Folgen.