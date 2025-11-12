Stadtbahn Stuttgart: Immer mehr Stadtbahnunfälle: mehr Umsicht, bitte
Immer häufiger kommen sich in Stuttgart Autos und Stadtbahnen in die Quere. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Zahl der Unfälle mit Stadtbahnen steigt – häufig wegen riskanter Manöver anderer Verkehrsteilnehmer. Mehr Aufmerksamkeit wäre dringend nötig. Unser Videokommentar zum Thema.

Die Stadtbahn in Stuttgart gilt als sicheres Verkehrsmittel – ihre gelben Züge legen jedes Jahr Millionen Kilometer zurück und befördern unzählige Menschen zuverlässig ans Ziel. Doch die Unfallzahlen zeigen einen besorgniserregenden Anstieg. Laut aktueller Polizeistatistik ereigneten sich 2024 mehr als hundert Unfälle mit Stadtbahnbeteiligung, rund 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Meist sind riskante Wendemanöver oder verbotene Abbiegeaktionen von Autofahrern der Auslöser – mit teils gravierenden Folgen.

 

Drei Viertel aller Stadtbahnunfälle gehen laut Polizei nicht auf Fehler der Fahrerinnen und Fahrer der SSB zurück, sondern auf andere Verkehrsteilnehmer. Die Ursache liegt auch im System: Stuttgart besitzt kein vollständig getrenntes U-Bahnnetz, Bahn und Auto teilen sich vielerorts die Straße. Daran wird sich wohl kaum etwas ändern – zu aufwendig, zu teuer. Umso wichtiger bleibt die Einsicht: Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bei jedem Einzelnen – mit Rücksicht, Achtsamkeit und Regelbewusstsein.

 