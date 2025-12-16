In einem Jahr soll auf der notorisch vollen Stadtbahnlinie U1 die Kapazität verdoppelt werden. Bis dahin müssen die Stuttgarter Straßenbahnen noch einiges erledigen.
Die Erleichterung dürfte groß sein: rund drei Monate lang mussten sich die Anwohner in Heslach aber auch die Fahrgäste der Stadtbahnlinien U1 und U14 mit den Auswirkungen des Stadtbahnausbaus arrangieren. Seit 15. September haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) die drei Haltestellen Erwin-Schoettle-, Bihl- und Südheimer Platz für den Einsatz langer Züge auf der U1 vorbereitet, die die Situation auf der stark nachgefragten Linie entspannen soll.