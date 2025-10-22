Stadtbahn Lucie: „Politik von gestern“ – Proteste in Ludwigsburg gegen den Stadtbahn-Vorschlag

Rund 50 Menschen demonstrieren am Mittwochnachmittag für den Bau einer Stadtbahn durch Ludwigsburg. Für Ärger sorgt unter den Demonstranten vor allem die Beschlussvorlage der Stadt.
Zwar hat die Initiative „Wir für Lucie“ erst vor wenigen Tagen zur Demonstration für den Bau einer Stadtbahn durch Ludwigsburg aufgerufen – trotzdem war die Welt damals eine andere. Denn vom Beschlussvorschlag der Stadt, nur den Streckenabschnitt zwischen Markgröningen und dem Bahnhof zu reaktivieren, wusste da noch niemand etwas. Es ist das große Gesprächsthema am Mittwochnachmittag auf dem Rathausplatz – und begeistert ist niemand davon.