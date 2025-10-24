Stadtbahn Kreis Ludwigsburg: Landrat Allgaier verschärft den Ton und macht eine Alles-oder-nichts-Ansage

In seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag kommt Dietmar Allgaier auch auf die Stadtbahn Lucie zu sprechen. Die Botschaft: Das Projekt wird nur als Ganzes oder gar nicht umgesetzt.

Der Streit um die geplante Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg spitzt sich weiter zu. Erst verteidigte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht am Freitagmittag in einer Pressemitteilung seinen Kurs für eine Mini-Variante des Projekts. Am Nachmittag bezog dann Landrat Dietmar Allgaier in seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag Stellung und machte deutlich: Eine reine Reaktivierung der Strecke Markgröningen–Ludwigsburg mit Einfahrt in den Bahnhof werde er nicht mittragen.

„Das ständige Hin und Her der letzten Monate – insbesondere durch die Stadtverwaltung Ludwigsburg – hat dieses Projekt, auch in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger, in eine Phase der Unsicherheit geführt“, sagte Allgaier vor den Kreisräten. „Es war in den vergangenen Monaten spürbar bei den Vertretern der Stadt Ludwigsburg, dass mehr und mehr Gründe gegen das Projekt gesucht wurden.“

Kritik an der Stadt Ludwigsburg

Dem aktuellen Vorschlag der Stadt Ludwigsburg, „ein in sich förderfähiges, intelligentes und schlüssiges Netz aufzulösen und stattdessen nur Teilabschnitte zu realisieren“, erteilte der Landrat eine klare Absage. „Das wäre ein Rückfall in alte Zeiten. Das Projekt Stadtbahn ist nicht auf den Weg gebracht worden, um eine Bimmelbahn zu reaktivieren.“

Mit den nun eingereichten Vorschlägen ignoriere die Stadtverwaltung die positiven Ergebnisse der standardisierten Bewertung sowie die bestehende Förderkulisse – und gefährde damit den volkswirtschaftlichen Nutzen des gesamten Projekts. Die Kreisräte reagierten mit zustimmendem Klopfen.

Alles oder Nichts

Dann wurde der Landrat mit einer Alles-oder-nichts-Ansage deutlich: Er werde dem Kreistag nur dann die Weiterführung des Projekts empfehlen, wenn es verkehrlich sinnvoll ist und den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis intelligent und zukunftsorientiert weiterentwickelt – was der Ludwigsburger Vorschlag aus seiner Sicht offensichtlich nicht tut.

Das Szenario wäre demnach folgendes: Falls der Gemeinderat Ludwigsburg sich mehrheitlich für den aktuellen Beschlussvorschlag – also für die reine Reaktivierung und eine Einfahrt in den Bahnhof – entscheidet, würde Landrat Allgaier dem Kreistag vorschlagen, das Projekt zu begraben.

Zum Abschluss appellierte der Landrat: „Wir müssen das Zukunftsversprechen Stadtbahn für uns alle, insbesondere für kommende Generationen, einlösen.“ Das gelinge jedoch nur, wenn die Stadt Ludwigsburg aktiv mitziehe und das Projekt konstruktiv mitgestalte.