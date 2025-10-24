Stadtbahn Kreis Ludwigsburg: Landrat Allgaier verschärft den Ton und macht eine Alles-oder-nichts-Ansage

In seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag kommt Dietmar Allgaier auch auf die Stadtbahn Lucie zu sprechen. Die Botschaft: Das Projekt wird nur als Ganzes oder gar nicht umgesetzt.
Der Streit um die geplante Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg spitzt sich weiter zu. Erst verteidigte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht am Freitagmittag in einer Pressemitteilung seinen Kurs für eine Mini-Variante des Projekts. Am Nachmittag bezog dann Landrat Dietmar Allgaier in seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag Stellung und machte deutlich: Eine reine Reaktivierung der Strecke Markgröningen–Ludwigsburg mit Einfahrt in den Bahnhof werde er nicht mittragen.