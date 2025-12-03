Stadt unter Sparzwang: Haushaltskrimi in Stuttgart – jetzt geht es ans Eingemachte

Wie groß ist das Finanzloch wirklich? Wo wird gestrichen, wer bleibt verschont – und was fordern die Fraktionen? Wir bringen Licht in die turbulenten Haushaltsberatungen.
Mal sind es 630 Millionen Euro, die der Stadt Stuttgart fehlen, dann plötzlich 800. Mal soll das Freibad Möhringen dicht gemacht werden, dann wieder nicht. Und ob das Parken in der Innenstadt teurer wird, ist längst noch nicht ausgemacht. Die Stuttgarter Haushaltsberatungen verlaufen gerade ziemlich turbulent. Was ist da eigentlich los?