Stadt gibt Entwarnung: Sinzheimer Leitungswasser wieder trinkbar

Ein zu hoher Chemikalien-Wert im Trinkwasser sorgte in Sinzheim für Einschränkungen. Nach intensiven Netzspülungen ist das Wasser laut Stadt wieder unbedenklich.
Viele Menschen in Sinzheim dürften froh sein, wieder sauberes Trinkwasser zu haben. Leitungswasser dürfe wieder uneingeschränkt zum Trinken, Kochen und zur Zubereitung von Speisen verwendet werden – dies gelte auch für Schwangere, Stillende, Säuglinge und Kleinkinder, teilte die Stadt mit. Das Wasser sei im gesamten Versorgungsnetz durch mehrmalige Netzspülungen vollständig ausgetauscht.