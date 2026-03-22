Bei der Wahl zum Sport-Ass des Jahres 2025 gewinnt die Volleyballerin Milena Maurer vor dem Gewichtheber Niklas Käfer und dem Skispringer Julian Hillmer.
Bei der Sportlerehrung der Stadt Fellbach wurden am vergangenen Freitagabend 253 bronzene, silberne und goldene Ehrenblätter für sportliche Höchstleistungen verliehen – und das gleich für die beiden vergangenen Jahre, nachdem die Stadt aus Kostengründen die Ehrung nur noch alle zwei Jahre stemmen kann. Im Rahmen der diesjährigen Feier in der Festhalle Schmiden wurde außerdem das Sport-Ass der Herzen 2025 gekürt (siehe Artikel rechts) und das Ergebnis der Wahl zum Sport-Ass des Jahres 2025 verkündet. Milena Maurer von den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach hat sich dabei vor dem Gewichtheber Niklas Käfer (SV Fellbach) und dem Fellbacher Skispringer Julian Hillmer (SC Degenfeld) durchgesetzt. Moderiert wurde der kurzweilige Abend von Sarah Schleehauf und Raphael Plato, außerdem begeisterten die Hip Hop Kids des TSV Schmiden und die Dance Academy des SV Fellbach zwischen den Ehrungsblöcken mit ihren Auftritten.