Stadbahnausbau Stuttgart: Größerer Aufwand auf SSB-Baustelle im Süden

Beim Umbau für längere Stadtbahnzüge in Heslach verlängern sich einzelne Verkehrssperrungen. Der Gesamtzeitplan bleibt jedoch bestehen: Von 19. Dezember an soll die U1 wieder fahren.
Der Bau der für längere Stadtbahnzüge geeigneten Bahnsteige in Heslach stellt die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) vor Herausforderungen. Nun verlängern sich an zwei Stellen die Beeinträchtigungen für den Starßenverkehr durch die Baustelle. Am Gesamtterminplan wollen die SSB aber nicht rütteln, wonach die gesperrte Stadtbahnstrecke der Linie U1 wieder von 19. Dezember an befahren werden kann.