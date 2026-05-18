Staatsoper Stuttgart: Große Oper für kleines Geld auf allen Plätzen im Opernhaus Stuttgart

Einmal in die Oper, das besondere Kribbeln im Opernhaus Stuttgart spüren? Das von der Landesbank Open Opera unterstützte Projekt „Open Opera“ macht es möglich. Wir verraten, wie.
In die Oper zu gehen – das ist noch immer etwas Besonderes. Auch, weil ungeachtet toller ständiger Angebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die regulären Grundpreise beträchtlich sind. Nun aber lockt ein besonderer Abend mit einer tollen Oper: Gioachino Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ („Der Barbier von Sevilla“) ist am Sonntag, 19. Juli, für kleines Geld im Opernhaus Stuttgart zu erleben.