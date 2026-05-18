Staatsoper Stuttgart: Große Oper für kleines Geld auf allen Plätzen im Opernhaus Stuttgart

Einmal in die Oper, das besondere Kribbeln im Opernhaus Stuttgart spüren? Das von der Landesbank Open Opera unterstützte Projekt „Open Opera“ macht es möglich. Wir verraten, wie.

In die Oper zu gehen – das ist noch immer etwas Besonderes. Auch, weil ungeachtet toller ständiger Angebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die regulären Grundpreise beträchtlich sind. Nun aber lockt ein besonderer Abend mit einer tollen Oper: Gioachino Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ („Der Barbier von Sevilla“) ist am Sonntag, 19. Juli, für kleines Geld im Opernhaus Stuttgart zu erleben.

Möglich macht dies die Landesbank Baden-Württemberg, Hauptsponsorin der Staatsoper Stuttgart. Die LBBW, zuletzt insgesamt deutlich programmatischer im Kultursponsoring aktiv, verbindet die Förderung der Oper Stuttgart mit dem Anspruch, die Kunstform Oper einem breiten Publikum zugänglich zu machen. „Open Opera“ heißt das vor zwei Jahren gestartete Programm.

Szene aus „Barbier von Sevilla“ Foto: Oper Stuttgart

„Uns verbindet der Wunsch“, sagt LBBW-Vorstand Joachim Erdle, im Konzern verantwortlich für das Unternehmenskundengeschäft, über die Zusammenarbeit mit der Staatsoper Stuttgart, „unsere Gesellschaft von morgen aktiv mitzugestalten und über unterschiedliche Formate viele Menschen zu erreichen“. Und: „Die Oper ist für uns ein wertvolles, schützenswertes Kulturgut. In der heutigen Zeit haben Menschen teilweise weniger Nähe zu Oper. Diese Menschen will die Staatsoper Stuttgart mit der Open Opera ansprechen und ihnen ein Opernerlebnis ermöglichen.“

Open Opera: Vorverkauf startet am 19. Mai

Das Besondere an Open Opera: Die Tickets kosten auf allen Plätzen zehn Euro (Kinder und Jugendliche) beziehungsweise 20 Euro (Erwachsene). Zu haben sind die Karten von diesem Dienstag, 19. Mai, an. Los geht der Vorverkauf um 10 Uhr. Stuttgarts Opernintendant Viktor Schoner erwartet wie in den vergangenen beiden Spielzeiten wieder viele Erstbesucherinnen und Erstbesucher. „Das Opernhaus“, sagt Schoner, „soll ein offener Ort für alle sein, und der Erfolg von ‚Open Opera‘ zeigt, dass auch diejenigen, die nicht regelmäßig zu uns kommen, grundsätzlich eine große Neugierde für die Oper mitbringen“. 60 Prozent der Gäste bei Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ hatten 2025 zuvor noch nie eine Oper besucht. Entsprechend „dankbar“, sagt Viktor Schoner, sei man, „dass die LBBW mit der gleichen Leidenschaft und Vision für diese Kunstform eintritt“.

Open Opera: LBBW als starker Partner

Seit rund 25 Jahren ist die Landesbank Baden-Württemberg Hauptsponsorin der Staatsoper Stuttgart. Zudem ermöglichte die LBBW als Digitalpartnerin in den vergangenen Jahren On-Demand-Streams ausgewählter Opernproduktionen aus dem Opernhaus. Nun also geht es am Sonntag, 19. Juli, von 15 Uhr an live in die Zauberwelt des „Barbier von Sevilla“, hinein in die Magie der Oper als Kunstform, die in bis heute einzigartiger Weise nahezu alle Kunstformen in sich vereinigt.

Open Opera: Tickets auch online buchbar

Ob es wie 2025 auch in der Pause wieder ein Meet & Greet mit Sängerinnen des Opernensembles gibt? Das bleibt noch ein Geheimnis. Klar ist jedoch: Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Erstmals an diesem Dienstag, 19. Mai, gehen die Tickets raus – von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711 20 20 90. Unter www.staatsoper-stuttgart.de sind die Karten auch online buchbar.