Rapper spielt in der Schleyerhalle

1 SSIO auf der Bühne. Foto: IMAGO / Hartmut Bösener

Der Rapper SSIO geht Ende 2025 auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – mit einem neuen Album im Gepäck und einem Konzerttermin in Stuttgart.











Der Bonner Rapper SSIO geht im Herbst 2025 erstmals seit mehreren Jahren wieder auf Tour. Am Montag, den 1. Dezember 2025, macht er im Rahmen seiner Konzertreihe „Die erste Tour nach Corona“ Station in Stuttgart. Das Konzert findet in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt und beginnt um 20:00 Uhr. Der Einlass startet um 18:30 Uhr.