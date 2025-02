SSB verlängert Hochbahnsteige: Neue Haltestelle am Augsburger Platz in Stuttgart fertig

Um den Hochbahnsteig verlängern zu können, wurde dieser am Augsburger Platz 130 Meter entfernt vom bisherigen Bahnsteig neu gebaut. Von diesem Samstag an ist er in Betrieb genommen.

Um die Kapazität auf der Stadtbahnlinie U1 zu erhöhen und auf einen Betrieb mit 80-Meter-Zügen umstellen zu können, hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) 2023 damit begonnen, insgesamt zwölf Hochbahnsteige entlang der Linie U1 zwischen Stuttgart-Süd und Fellbach zu verlängern. Drei liegen in Stuttgart-Süd (Erwin-Schoettle-Platz, Bihlplatz und Südheimer Platz), vier in Bad Cannstatt (Uff-Kirchhof, Augsburger Platz, Nürnberger Straße und Antwerpener Straße), die anderen in Fellbach (Höhenstraße, Esslinger Straße, Schwabenlandhalle und die Endhaltestelle Lutherkirche). Der SSB-Halt Beskidenstraße liegt sowohl auf Fellbacher wie auf Stuttgarter Markung.

SSB investiert 23,2 Millionen Euro

Der Kraftakt unter laufendem Betrieb, der rund 23,2 Millionen Euro kosten soll, ist in zwei Abschnitte unterteilt. Denn Anfang machten die neun Haltestellen zwischen Bad Cannstatt und Fellbach, erst ab diesem Jahr folgen die drei Haltestellen in Stuttgart-Süd. Der erste Bauabschnitt sorgte für keine Probleme und wird in den kommenden Monaten – bis auf die Endhaltestelle Lutherkirche in Fellbach – wohl abgeschlossen werden können.

Die größte Maßnahme zwischen Bad Cannstatt und Fellbach war sicher die Haltestelle am Augsburger Platz. Für die bestand an ihrem bisherigen Standort in einer Kurve nicht genug Platz für die Verlängerung. Deshalb wurde sie nicht weit entfernt stadtauswärts neu gebaut. Am Samstag, 8. Februar, werden die ersten SSB-Fahrgäste am neuen Halt ein- und aussteigen.

Neuer Standort 130 Meter entfernt

Der neue Standort befindet sich etwa 130 Meter weiter in Richtung Fellbach vor der S-Bahnbrücke und wird von beiden Seiten zugänglich sein. Die restlichen Haltestellen in diesem Abschnitt, Uff-Kirchhof, Nürnberger Straße, Antwerpener Straße, Beskidenstraße, Höhenstraße, Esslinger Straße und Schwabenlandhalle, sind ebenfalls nahezu fertig. Die bisherige Haltestelle Augsburger Platz wird samt ihrer Haltestellenzugänge – auch aus der Fußgängerunterführung – abgesperrt, nicht mehr zugänglich sein und mittelfristig zurückgebaut.

In der zweiten Ausbaustufe werden dann die Haltestellen Erwin-Schoettle-Platz, Bihlplatz und Südheimer Platz umgestaltet. Der Umbau soll laut dem Zeitplan der SSB schon im ersten Halbjahr 2025 beginnen. Das Maßnahmenpaket in Stuttgart-Süd ist bautechnisch sehr komplex. Für die umfangreichen Gleisanpassungen im Bereich Bihlplatz sowie im Bereich Erwin-Schoettle-Platz muss der Stadtbahnbetrieb zwischen dem Marienplatz und Heslach-Vogelrain in diesem Jahr sogar für rund drei Monate unterbrochen werden. Die SSB plant einen Ersatzverkehr mit Bussen. Ende 2026 soll dann das gesamte SSB-Projekt abgeschlossen werden.