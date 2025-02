SSB saniert 2025 das Trassennetz: Wo Fahrgäste der SSB mit Behinderungen rechnen müssen

Um die Infrastruktur der Stadtbahn zu verbessern, sind in diesem Jahr umfangreiche Bauarbeiten im Trassennetz der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) notwendig. Diese langfristig geplanten Maßnahmen werden zeitweise zu Einschränkungen im Fahrplan und zu Schienenersatzverkehr (SEV) führen. Ein Überblick über die zehn größten Projekte 2025.

Stadtbahnlinien U1, U11, 43, SHB21, N2, N10

10. bis 23. März: Die beiden von der Fritz-Elsas-Straße/Hohe Straße kommenden Gleisbögen einschließlich der Asphalteindeckung in Richtung Berliner Platz werden als erstes erneuert. Der nur notdürftig reparierte Wasserrohrbruch zwischen den Haltestellen Hohe Straße und Liederhalle wird saniert. Die U1 wird zwischen Staatsgalerie und Österreichischer Platz über den Charlottenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Charlottenplatz und Rathaus werden mitbedient. Die U11 ist ebenfalls betroffen. Die historische Linie 21 entfällt in diesem Zeitraum. Auch Fahrgäste der Buslinien 43, N2 und N10 müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Lesen Sie auch

Stadtbahnlinien U7 und U8

12. bis 17. April: Die Bahnübergänge Rinnenbachstraße (Technische Akademie) und In den Anlagen auf Gemarkung Ostfildern-Nellingen werden erneuert. Der Asphalt und die Schienen weisen Schäden auf und es gibt Senkstellen. Zwischen Heumaden und Nellingen werden die U7 nur zwischen Mönchfeld und Heumaden und die U8 nur zwischen Vaihingen und Heumaden verkehren. Zwischen Heumaden und Nellingen sowie in der Parksiedlung wird ein SEV eingerichtet.

Stadtbahnlinien U5, U6, U7 und U15

18. bis 21. April: Das Gleis der Rampe Heilbronner Straße zwischen der Haltestelle Stadtbibliothek und der ehemaligen Friedhofstraße wird auf 400 Metern erneuert. Von 18. bis 21. April verkehrt die U6 zwischen Flughafen/Messe und Gerlingen über Milchhof. Die Haltestellen Stadtbibliothek, Pragfriedhof und Löwentorbrücke werden nicht bedient. Die U7 fährt über Eugensplatz und Milchhof zwischen Ostfildern Nellingen und Mönchfeld. Die U15 verkehrt nur zwischen Stammheim und Pragfriedhof, ihr südlicher Ast entfällt. An der Haltestelle Pragsattel kann auf die Linie U7 gewechselt werden. Die Stadtbahnlinie U5 wird in einen nördlichen und einen südlichen Teil getrennt, wobei der nördliche entfällt. Fahrgäste können die Buslinie 44 zwischen Killesberg und Charlottenplatz nutzen. Der südliche Ast wird zwischen Leinfelden Neuer Markt und Ruhbank bedient.

Stadtbahnlinie U3

17. und 18. Mai: Schäden am Bahnübergang gibt es auch am Wallgraben. Die Erneuerung allerdings nur zwei Tage. Die U3 wird dann zwischen Plieningen und Dürrlewang fahren, also nicht die Haltestellen Jurastraße und Vaihingen bedienen. Ein SEV wird eingerichtet.

Stadtbahnlinie U7

7. bis 15. Juni: Die Pfingstferien nutzt die SSB, um die Gleise sowie die Gleisüberfahrt der Stadtbahnlinie U7 zwischen der Endhaltestelle Mönchfeld und dem Bahnübergang Mönchfeld zu erneuern. Die U7 fährt daher nur zwischen Ostfildern und Suttnerstraße. Der SEV fährt zwischen Himmelsleiter - Suttnerstraße - Mönchfeld.

Stadtbahnlinien U6, U13, U16

16. bis 22. Juni: Ebenfalls in die Pfingstferien fallen Maßnahmen im Bereich der Haltestelle Feuerbach Bahnhof. Hier müssen Schienenbefestigungen erneuert werden. In dem genannten Zeitraum wird die Stadtbahnlinie U6 geteilt. Sie fährt zwischen Gerlingen und Feuerbach Pfostenwäldle sowie zwischen Feuerbach Bahnhof und Flughafen/Messe. Zwischen Pfostenwäldle und Feuerbach Bahnhof wird ein SEV eingerichtet. Die U13 fährt zwischen Hedelfingen und Zuffenhausen Kelterplatz über den Pragsattel. Die U16 entfällt in diesem Zeitraum.

Stadtbahnlinie U6

30. Juni bis 27. Juli: In diesem Zeitraum werden 650 Meter des Gleises zwischen Tunnelmund Gerlingen und Bahnübergang Jakob-Bleyer-Straße erneuert. Zeitgleich wird auch der Bahnübergang „Schildkrötenweg“ erneuert. Die U6 verkehrt dann zwischen Flughafen/Messe und Giebel. Zwischen Giebel und Gerlingen richtet die SSB einen SEV ein.

Stadtbahnlinien U13 und U19

31. Juli bis 14. September: Die Grunderneuerung des Oberbaus auf der Strecke der U13 geht weiter. In diesem Jahr werden über zwei Kilometer auf der Augsburger Straße, zwischen Gleiswechsel Kienbachstraße und Augsburger Straße 245 saniert. Für diese Maßnahme ist während der gesamten Sommerferien die Stadtbahnlinie U13 unterbrochen. Sie fährt zwischen Hedelfingen und Eszet sowie zwischen Pfostenwäldle und Neugereut. Im Gegenzug entfällt die U19. Zwischen Bad Cannstatt Wilhelmsplatz und Eszet fährt ein SEV.

Stadtbahnlinien U2, U9 und Buslinie 40

31. Juli bis 31. August: Ebenfalls in die Sommerferien fällt eines der aufwendigsten Sanierungsprojekte der SSB: die Erneuerung des Gleises in den Tunneln zwischen den Haltestellen Vogelsang und Lindpaintnerstraße. Vier Wochen lang verkehrt die U2 zwischen Neugereut und Vogelsang und die U9 zwischen Hedelfingen und Vogelsang. Die Buslinie 40 fährt zwischen Wagenburgstraße über den Herderplatz zum Westbahnhof. Die Halte Schwab-/Bebelstraße, Vogelsang, Botnang, Herderplatz, Schwabstraße werden über einen SEV teilweise als Ringlinie angefahren.

Stadtbahnlinien U1 und U14

15. September bis 19. Dezember: Gut drei Monate lang wird die Gleislage am Bihlplatz und am Erwin-Schoettle-Platz verändert. Zudem werden an beiden Haltestellen sowie am SSB-Halt Südheimer Platz die Bahnsteige verlängert. In dieser Zeit verkehrt die U14 zwischen Vaihingen Bahnhof und Heslach-Vogelrain und zwischen Mühlhausen und Marienplatz. Die U1 fährt zwischen Fellbach und Marienplatz. Zwischen Heslach-Vogelrain und Marienplatz wird ein SEV eingerichtet.