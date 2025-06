SSB investiert in Trassennetz: U 16 eine Woche lang außer Betrieb

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) muss Sanierungsmaßnahmen auf ihrem Streckennetz vornehmen. Von Montag, 16. Juni (Betriebsbeginn), bis Sonntag, 22. Juni (Betriebsschluss), muss deshalb der Stadtbahnverkehr zwischen den SSB-Haltestellen Feuerbach Bahnhof und Feuerbach Pfostenwäldle unterbrochen werden. Der Grund dafür: Es müssen Schienen ausgewechselt und neue Fahrleitungsmasten aufgestellt werden.

Drei Stadtbahnlinien betroffen

Die Baumaßnahmen haben Auswirkungen auf mehrere Stadtbahnlinien. So wird die U 6 in einen nördlichen und südlichen Teil getrennt. Im nördlichen verkehrt sie mit einem geänderten Fahrplan von Gerlingen bis Feuerbach Pfostenwäldle. Im südlichen Teil fährt sie von Flughafen/Messe bis Feuerbach Bahnhof. Der Aus- und Einstieg an den Haltestellen Feuerbach Pfostenwäldle und Feuerbach Bahnhof ist jeweils nur am stadtauswärtigen Bahnsteig möglich. Die Stadtbahnhaltestellen Wilhelm-Geiger-Platz, Föhrich und Sportpark Feuerbach entfallen.

U 13 wird ab dem Pragsattel umgeleitet

Die Stadtbahnlinie U13 wird ab der Haltestelle Pragsattel zur Haltestelle Zuffenhausen Kelterplatz umgeleitet, die dazwischen liegenden Haltestellen werden angefahren. Die Haltestellen Maybachstraße, Feuerbach Bahnhof, Wilhelm-Geiger-Platz, Föhrich, Sportpark Feuerbach und Feuerbach Bahnhof entfallen auf dieser Linie.

Die Stadtbahnlinie U 16, die im Normalbetrieb zwischen Fellbach Lutherkirche und Giebel pendelt, entfällt komplett.

SSB bietet Schienenersatzverkehr

Vom 16. bis zum 22. Juni wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen als Linie U 6E zwischen den Haltestellen Feuerbach Bahnhof und Feuerbach Pfostenwäldle eingerichtet. Fahrplantabellen und tagesaktuelle Reiseverbindungen sind über die elektronische Fahrplanauskunft abrufbar.