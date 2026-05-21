SSB baut in den Ferien: So kommen Reisende trotz U-6-Sperrung mit Bus und Bahn zum Flughafen Stuttgart

Wegen Bauarbeiten fahren in den Pfingstferien keine Stadtbahnen direkt aus der Innenstadt zum Flughafen. Welche Alternativen Reisende jetzt nutzen können.

Von Samstag, 23. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, müssen sich Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf Einschränkungen einstellen. Wegen umfangreicher Gleis- und Weichenarbeiten rund um Möhringen werden mehrere Stadtbahnlinien unterbrochen oder umgeleitet. Betroffen sind die Linien U3, U5, U6, U8 und U12. Besonders für Flugreisende wichtig, die in die Pfingstferien starten wollen: Die direkte Stadtbahnverbindung aus der Stuttgarter Innenstadt zum Flughafen fällt in dieser Zeit weg.

Die U6 wird während der Bauarbeiten geteilt. Sie fährt einerseits von Gerlingen bis Möhringen Bahnhof und andererseits separat zwischen EnBW City und Flughafen/Messe. Wer aus der Innenstadt zum Flughafen möchte, muss deshalb unterwegs umsteigen. Die SSB empfehlen Reisenden vor allem die S-Bahn als Alternative. Nach aktuellem Stand verkehren die Linien S2 und S3 zwischen Innenstadt, Vaihingen und Flughafen regulär. Damit bleibt die S-Bahn die einfachste Direktverbindung zum Airport.

Wer dennoch die Stadtbahn nutzen möchte, kann ab Möhringen Bahnhof auf Ersatzbusse umsteigen. Dafür richtet die SSB mehrere zusätzliche Linien ein: Die Buslinie U3E fährt zwischen Möhringen Bahnhof und Vaihingen ZOB mit allen Zwischenhalten. Die Linie U5E verbindet Möhringen Bahnhof mit Leinfelden Neuer Markt. Außerdem wird die Buslinie 72 verlängert und fährt zusätzlich bis zur Haltestelle Schelmenwasen. Von dort besteht Anschluss an die weiterhin verkehrende U6 Richtung Flughafen/Messe.

Die SSB weist darauf hin, dass sich die Reisezeiten durch die zusätzlichen Umstiege verlängern können. Fahrgäste sollten deshalb insbesondere vor Flügen mehr Zeit einplanen und vorab die elektronische Fahrplanauskunft prüfen. In den Ersatzbussen können zudem keine Tickets gekauft werden.