SSB baut in den Ferien: So kommen Reisende trotz U-6-Sperrung mit Bus und Bahn zum Flughafen Stuttgart

Wegen Bauarbeiten fahren in den Pfingstferien keine Stadtbahnen direkt aus der Innenstadt zum Flughafen. Welche Alternativen Reisende jetzt nutzen können.
Von Samstag, 23. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, müssen sich Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) auf Einschränkungen einstellen. Wegen umfangreicher Gleis- und Weichenarbeiten rund um Möhringen werden mehrere Stadtbahnlinien unterbrochen oder umgeleitet. Betroffen sind die Linien U3, U5, U6, U8 und U12. Besonders für Flugreisende wichtig, die in die Pfingstferien starten wollen: Die direkte Stadtbahnverbindung aus der Stuttgarter Innenstadt zum Flughafen fällt in dieser Zeit weg.