Was bislang zum US-Spin-off bekannt ist

So geht es mit Squid Game weiter

1 Der Frontmann kontrolliert in "Squid Game" die tödlichen Spiele. Foto: No Ju-han/Netflix

Heute erscheint die dritte Staffel von Squid Game, die die Geschichte zunächst abschließt. Doch das Franchise ist damit nicht am Ende: Ein US-Spin-off ist bereits in Planung.











Die erste Staffel von Squid Game gilt laut Netflix als die erfolgreichste Serie aller Zeiten auf der Plattform. Staffel 1 und 2 wurden zusammen fast 600 Millionen Mal gestreamt. Kein Wunder also, dass Netflix das Potenzial der Marke weiter ausschöpfen will. Die Fortsetzung erfolgt in Form eines US-Spin-offs.