Sprüche bei Kickers-Versammlung: „Die Roten haben, mit Verlaub, in Degerloch nichts verloren“

Bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers ging es trotz schwieriger Lage recht ruhig und harmonisch zu. Für Sprüche und Zitate sorgten vor allem die Funktionäre.
Bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers musste für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 ein Defizit von 417 000 Euro verkündet werden. Die Regionalligamannschaft steht vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen an diesem Sonntag (14 Uhr) auf einem enttäuschenden zwölften Platz. Dennoch gab es von den 237 anwesenden Mitgliedern im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark erst gegen Ende der Veranstaltung bei der Aussprache etwas Kritik, ansonsten ging es ruhig und harmonisch zu. Wir haben O-Töne gesammelt.