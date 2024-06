Spritzeria in Weissach: La dolce vita am Strudelbach

La dolce vita am Strudelbach

Spritzeria in Weissach

1 La dolce vita: In der Weissacher Ortsmitte lädt die Spritzeria zum Entspannen ein. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Zwischen Ratsstuben, Backhaus und Rathaus haben Anika Frick und Moses Hofmann eine Pop-up-Bar eröffnet. Sie wollen den Weissacher Marktplatz beleben und den Sommer über an drei Tagen in der Woche einen Treffpunkt für Alt und Jung schaffen.











Samstagmittag in der Ortsmitte: Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und aus den Boxen tönt angenehme Loungemusik. Eine Mutter sitzt auf der Sandfläche im Schatten, während ihr kleiner Sohn mit einer Wasserpistole für ein bisschen Abkühlung sorgt. Und die können alle gut gebrauchen, denn vor dem Backhaus geht es im wahrsten Sinne heiß her: Der Pizzaofen heizt auf Hochtouren, an der Bar läuft der erste Espresso durch.