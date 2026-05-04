Spritpreise in Stuttgart: Welche Tankstellen geben den Tankrabatt in Stuttgart weiter – und welche nicht?

Unsere Auswertung zeigt, welche Tankstellen in Stuttgart den Tankrabatt weitergeben. Wie stark steigen die Preise seitdem? Und wer hat vor dem 1. Mai an der Preisschraube gedreht?
Seit dem ersten Mai soll Sprit durch den bundesweiten Tankrabatt weniger kosten. Der Andrang auf die Tankstellen war über das Wochenende tatsächlich groß. Zuletzt blieb jedoch fraglich, ob Tankstellen den gesunkenen Steueranteil von 16,7 Cent ganz an die Verbraucher weitergeben – und wann Autofahrer das an der Zapfsäule spüren.