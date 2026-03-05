Spritpreise explodieren: Diesel und Benzin bleiben teuer – wo man in Stuttgart am günstigsten tanken kann

Auch am Donnerstagvormittag bleiben die Spritpreise in Stuttgart hoch. Wie viel man an den Tankstellen bezahlt – und in welchem Stadtteil man Benzin günstig tanken kann.

Wer aktuell in Stuttgart tankt, muss beim Blick auf die Preisanzeige ordentlich schlucken: Denn die Preise für Diesel und Benzin steigen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten seit dem Wochenende deutlich. Am Dienstag knackten die Benzinpreise an den ersten Tankstellen in Stuttgart erstmals die 2-Euro-Marke. Und für Autofahrer im Kessel ist noch kein Ende in Sicht.

Besonders betroffen vom aktuellen Preisanstieg ist Diesel. Der Preis für den Kraftstoff lag an Stuttgarter Tankstellen am Donnerstagvormittag im Mittel bei 2,07 Euro (Stand 11.45 Uhr) – und war damit sechs Cent teurer als am Vortag zur gleichen Zeit. Das zeigen Daten der Markttransparenzstelle, die unserer Redaktion über den Dienst tankerkoenig.de vorliegen. Auch die Preise von Super E5 und E10 bleiben am Donnerstagvormittag in Stuttgart auf hohem Niveau: Super E5 kostet im Mittel 1,98 Euro, E 10 liegt bei 1,92 Euro (Stand 11.45 Uhr).

Diesel so teuer wie zuletzt 2022

Die Spritpreise an den Stuttgarter Tankstellen sind seit dem Wochenende deutlich angestiegen: Kostete Diesel am Freitag, 27. Februar, im Mittel noch 1,75 Euro, waren es am Mittwoch 2,04 Euro – ganze 29 Cent mehr. Damit liegt der Dieselpreis im Kessel auf dem höchsten Stand seit Anfang November 2022. Superbenzin hat sich an den Stuttgarter Tankstellen seit Freitag um 19 Cent verteuert und lag am Mittwoch im Mittel bei 2 Euro. Der Preis von E10 ist im gleichen Zeitraum im Mittel um 18 Cent auf 1,94 Euro gestiegen.

https://datawrapper.dwcdn.net/CUrf8/1242/

Treiber der Preisanstiege sind die jüngsten militärischen Konflikte im Nahen Osten. Der Iran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus eingeschränkt, durch die täglich rund ein Fünftel der globalen Öltransporte abgewickelt werden. Das lässt den Ölpreis – einen wichtigen Treiber für Veränderungen bei Sprit und Heizöl – steigen.

Wo kann man in Stuttgart am günstigsten tanken?

Wer beim Tanken sparen will, sollte bei der Wahl der Tankstelle genau hinsehen. Denn die Preisspanne zwischen den günstigsten und teuersten Tankstellen ist groß: Diesel kostet am Donnerstagvormittag im Kessel zwischen 1,98 Euro und 2,11 Euro – bis zu 13 Cent Unterschied pro Liter (Stand 12.05 Uhr). Bei Super E5 sind es sogar bis zu 21 Cent, bei E10 bis zu 17 Cent.

https://datawrapper.dwcdn.net/0M0lD/69877/

Diesel kann man in Stuttgart aktuell am günstigsten an der RAN-Tankstelle in der Hedelfinger Straße in Stuttgart-Wangen und der Tankstelle in der Handwerkstraße in Stuttgart-Möhringen tanken. Dort kostet der Kraftstoff 1,98 Euro pro Liter (Stand 12.05 Uhr). An der Tankstelle Avia XPress in der Klingenstraße in Stuttgart-Ost bekommt man Diesel für 1,99 Euro, genauso wie an der Avia Tankstelle in der Neckarwiesenstraße (Stuttgart-Ost), der Tankstelle Total Energies in der Ulmer Straße (Stuttgart-Wangen), der SB-Tankstelle in der Hackstraße (Stuttgart-Ost) und der Shell-Tankstelle in der Augsburger Straße (Obertürkheim).

Super E5 und E10 gibt es aktuell am günstigsten an der Tankstelle in der Handwerkstraße in Stuttgart-Möhringen. Dort kostet der Liter E5 derzeit 1,90 Euro, E10 1,82 Euro (Stand 12.05 Uhr). Verhältnismäßig günstig ist der Benzinpreis auch in Stuttgart-Vahingen: An der Tankstelle T in der Seerosenstraße kostet Super E% aktuell 1,90 Euro pro Liter, E10 1,84 Euro. An den Tankstellen JET in der Industriestraße und Esso an der Hauptstraße liegt Super E5 aktuell bei 1,91 Euro, E10 bei 1,85 Euro.

Wann tankt man am besten?

Nicht nur die Tankstelle, auch die Tageszeit ist entscheidend, wenn man möglichst günstig tanken möchte. Wie eine Auswertung des ADAC aus dem Jahr 2025 zeigt, sind die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 19 und 20 Uhr am niedrigsten. Fast genauso günstig sind die Preise im Zeitraum von 20 Uhr bis 21 Uhr.

Vermeiden sollte man es möglichst, morgens zu tanken: Kurz nach 7 Uhr ist der Sprit an dem Tankstellen im Schnitt am teuersten.