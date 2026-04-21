Sprit soll billiger werden: Tankrabatt? Gerlinger Tankstellen-Chefin hat für die Bürger eine andere Idee

Die hohen Spritpreise beschäftigen die Menschen weiterhin. Das merkt Insa Erdmann-Bartl täglich. Sie betreibt in Gerlingen eine Tankstelle. Was hält die 52-Jährige vom Tankrabatt?
Die Chefin der Aral-Tankstelle in Gerlingen, Insa Erdmann-Bartl, bezeichnet den von der schwarz-roten Koalition geplanten Tankrabatt als „Tropfen auf den heißen Stein“. 17 Cent pro Liter seien zu wenig angesichts dessen, dass seit dem Iran-Krieg beispielsweise Diesel zeitweise über 2,50 Euro pro Liter kostete. Zu Jahresbeginn waren es noch 1,70 Euro. „Die Politiker sind nicht am Kunden dran. Sie kennen nicht die Bedürfnisse und Nöte am Ende der Kette“, meint Insa Erdmann-Bartl. Ähnliches höre sie von vielen ihrer Kunden.