Sportevent Stuttgartlauf: Halbmarathon mit Baumstamm – was einen 41-jährigen Extremsportler antreibt

Mehmet „Mamo“ Topyürek aus Heilbronn hat am Wochenende mit seinem Auftritt beim Stuttgartlauf für Aufsehen gesorgt. Wer ist der Extremsportler mit dem Baumstamm?
Bienen, Bananen oder ein Läufer im Giraffenkostüm – beim 33. Stuttgartlauf am vergangenen Wochenende sorgten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein schmunzelndes Publikum. Offene Münder und ungläubige Blicke bescherte hingegen Mehmet „Mamo“ Topyürek. Der 41-Jährige aus Heilbronn absolvierte den Halbmarathon durchs Stuttgarter Umland nicht im Kostüm, dafür mit einem Baumstamm auf den Schultern und barfuß.