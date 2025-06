Sportevent in Ludwigsburg: Barocklauf auf Rekordkurs

Die Veranstalter erwarten in Ludwigsburg am 11. Juli mindestens 3500 Starter. Knapp zwei Wochen davor können Läufer die Strecke testen.

Super gerne würde Gerhard Petermann selber mitlaufen beim Barocklauf, der am Freitag, 11. Juli, mit Start und Ziel auf dem Ludwigsburger Marktplatz. Das geht aber nicht. Der Mann, Jahrgang 1965, ist Ausrichter und hat am Veranstaltungstag alle Hände voll zu tun. Petermann hat den Barocklauf Ludwigsburg erfunden, der Name ist Programm: Ein großer Teil der Strecke des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs führt durch das Blühende Barock. 2024 war Premiere. Der Barocklauf ist quasi die Nachfolgeveranstaltung des Citylaufs.

Rund vier Wochen vor dem zweiten Barocklauf, Gerhard Petermann hat sich mit Vertretern der zwei Ludwigsburger Clubs auf dem Marktplatz verabreden, die als Veranstalter fungieren und am 11. Juli zusammen rund 80 Helferinnen und Helfer stellen werden: SKV Eglosheim und LAZ Ludwigsburg. Jedes Detail muss haarklein gesprochen werden. Petermann sagt, er werde vielleicht in ein paar Jahren mal selber mitrennen. Heuer wäre er ohnehin ein klein bisschen gehandicapt: Der Marathonmann trägt an der linken Hand eine Schiene. Wegen einer Verletzung, die er sich kürzlich beim Costa Brava Trail zugezogen hat, einer dreitägigen Laufveranstaltung über insgesamt 120 Kilometer. Trotz des Sturzes am Tag zwei des Events ist Petermann in der offenen Wertung auf Platz 30 gelandet, bei 120 Startern. Der Lehrer aus Marbach ist fit wie der sprichwörtliche Turnschuh. Im März hat er einen Marathon auf Zypern in seiner Altersklasse 60 gewonnen, in 3:19 Stunden.

Start und Ziel des Barocklaufs wird wieder der Ludwigsburger Marktplatz sein – wie schon 2024. Foto: Simon Granville

Anmeldefrist endet am 30. Juni

Bis zum 11. Juli gilt seine Konzentration nun voll dem Barocklauf. Tag für Tag kämen Anmeldungen rein, „wir haben etwa 40 Prozent mehr als in Vorjahr“, sagt Petermann, viele Schulen hätten Kinder gemeldet, viele Unternehmen Beschäftigte. Er rechne mit insgesamt etwa 3700 Anmeldungen für den Bambini-Lauf, den Jugend-Lauf, den Handicap-Lauf, den Fünf-Kilometer-Run-and-Walk sowie den Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Rund 3500 Sportlerinnen und Sportler sollten ins Ziel kommen, 2024 waren es knapp 2900. Wer beim Zehner oder beim Fünfer starten will, müsse sich bis spätestens 30. Juni anmelden. Für die anderen Läufe sei es möglich noch am Veranstaltungstag vor Ort ein Ticket zu lösen.

Der Barocklauf sei eine „Genuss-Veranstaltung“, das hat Petermann bereits vor der Premiere im Sommer 2024 erklärt. Antrittsgelder für Topläufer würden nicht bezahlt. Im Vorjahr hat Julian Großkopf den Hauptlauf gewonnen, in 31:39 Minuten. Genuss hin oder her: Am 11. Juli dürften ein paar Läufer antreten, die diese Marke knacken möchten. Super schnelle Zeiten seien allerdings nicht zu erwarten, sagt der Ausrichter von der Barocklauf GbR. Die Stecke hat ein paar fiese Steigungen, und der Untergrund ist abschnittsweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, im Blühenden Barock wird auf geschotterten Wegen gerannt.

Wann findet der Testlauf statt?

Wer die Stecke vorab testen will, sollte am Samstag, 29. Juni, auf dem Marktplatz kommen. Um 8 Uhr startet eine Gruppe mit Gerhard Petermann, gelaufen werden die zwei Runden des Hauptlaufs. Um 9.15 Uhr startet eine zweite Gruppe die Fünfer-Runde. Am 11. Juli starten die ersten Kinder gegen 15.30 Uhr ihre 500 Meter. Der Hauptlauf wird um 19 Uhr auf die Strecke geschickt. Die schnellsten Läufer über die zehn Kilometer sollten gegen 19.30 Uhr im Ziel sein, um 20.30 Uhr wird der Zieleinlauf geschlossen. Bis 22 Uhr geht die Party. Dann sind wieder die Helfer gefragt, noch in der Nacht wird alles abgebaut. Denn am 12. Juli ist auf dem Marktplatz Wochenmarkt – wie jeden Samstag. Infos gibt es im Internet unter www.barocklauf.de.