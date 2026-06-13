Tausende Fans trotz Regen, unveröffentlichte Musik und eine selbstbewusste Ansage zur Fußball-WM: Ski Aggu hat bei einem spontanen Parkplatz-Rave in Berlin gleich mehrere Überraschungen ausgepackt.
Mit einem Parkplatz-Rave in Berlin hat der Musiker Ski Aggu (28) am Freitagabend den Start in den Festivalsommer eingeläutet. Gemeinsam mit dem Discounter Lidl verwandelte der Rapper den Parkplatz der Filiale an der Sonnenallee 192 ab 18 Uhr kurzfristig in eine Open-Air-Party und einen Streetshop für die neue Festivalkollektion - und zeigte sich anschließend selbst überrascht vom Andrang.