Tausende Fans trotz Regen, unveröffentlichte Musik und eine selbstbewusste Ansage zur Fußball-WM: Ski Aggu hat bei einem spontanen Parkplatz-Rave in Berlin gleich mehrere Überraschungen ausgepackt.

Mit einem Parkplatz-Rave in Berlin hat der Musiker Ski Aggu (28) am Freitagabend den Start in den Festivalsommer eingeläutet. Gemeinsam mit dem Discounter Lidl verwandelte der Rapper den Parkplatz der Filiale an der Sonnenallee 192 ab 18 Uhr kurzfristig in eine Open-Air-Party und einen Streetshop für die neue Festivalkollektion - und zeigte sich anschließend selbst überrascht vom Andrang.

"Mir war schon klar, dass einige kommen werden, aber nicht, dass so viele kommen", sagte der 28-Jährige anschließend im Interview. Trotz des Regens seien seiner Schätzung nach rund 5.000 Fans erschienen. "Die Stimmung war geil. Der Regen kann uns gar nichts", so Ski Aggu weiter.

Auch am Merch-Popup zeigte sich der Andrang: Die dort angebotenen Teile der Festivalkollektion waren nach Veranstalterangaben nach etwa 15 Minuten vergriffen. Um die Menge anzuheizen, ließ Ski Aggu einzelne Shirts per Shirtkanone ins Publikum fliegen.

Ski Aggu spielt bei Lidl-Rave seine neuen Songs

Der Rapper stand dabei nicht nur hinter den Decks, sondern nutzte den Abend auch, um seine neue Musik zu präsentieren. Nach eigenen Angaben spielte er neben einem Song seines angekündigten Albums "Ski Aggu Musik" auch mehrere bislang unveröffentlichte Tracks. "Ich habe echt ein paar unreleased Songs gespielt, die ich tatsächlich in den letzten Tagen gemacht habe", verriet er. Die Reaktionen der Fans stimmen ihn optimistisch: "Die Nummer vom Album ist super angekommen. Ich bin zuversichtlich."

Nach seiner Ende 2025 angekündigten Auszeit scheint Ski Aggu ohnehin wieder voller Tatendrang zu sein. Zwar sorgte er nach seiner Rückkehr mit verändertem Look und ungewöhnlichen Auftritten für Gesprächsstoff, von einer persönlichen Wandlung will er aber nichts wissen. "Ich habe eine Auszeit genommen, verändert habe ich mich aber nicht", stellte er unmissverständlich klar. Stattdessen sei er "voller Energy". Alles, was künftig von ihm komme, werde "noch härter als das, was vorher kam".

Passend dazu steht ein arbeitsreicher Sommer bevor. Auf wie vielen Festivals er in den kommenden Monaten auftreten wird, wusste Ski Aggu zwar nicht ganz genau, schätzte die Zahl aber auf "12, 13, sowas".

Auf diesen WM-Sieger tippt Ski Aggu

Zum Schluss wagte der Berliner noch einen Blick auf die seit Donnerstag laufende Fußball-Weltmeisterschaft. Ob er der deutschen Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann (38) die Daumen drücke? "Ja klar, natürlich", antwortete er. Mehr noch: Der Rapper glaubt fest an den Titelgewinn. "Ich sage jetzt, mit Ansage: Deutschland gewinnt das WM-Finale 1:0." Das DFB-Team steigt am Sonntagabend um 19 Uhr mit seinem ersten Gruppenspiel in das Turnier ein. Der Gegner lautet dann in Houston, Texas: Curaçao.