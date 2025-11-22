Spitzenhandball im Bottwartal: Zukunft der SG Schozach-Bottwartal steht auf dem Spiel – es fehlen 40.000 Euro

Weil Sponsorengelder weggebrochen sind, bangt die Handball-Spielgemeinschaft um die Fortsetzung des Spielbetriebs ihrer beiden Topteams. Spendenaufruf und Crowdfunding gestartet.
Die Gerüchte machten schon länger die Runde, dass sich die Handball-Spielgemeinschaft Schozach Bottwartal in einer finanziellen Schieflage befindet. Dennoch haben die Verantwortlichen lange überlegt, ob sie den Schritt gehen und die prekäre Situation öffentlich zu machen. „Wir dachten, wir bekommen das noch hin. Aber jetzt steht unsere Zukunft auf dem Spiel“, sagt Sendy Terzic, der Vorsitzende der SG Schozach-Bottwartal.