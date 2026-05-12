Spielzeit 2026/27: Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart

Unter Viktor Schoners Leitung setzt die Staatsoper Stuttgart in der kommenden Saison auf Vielfalt – und auf den neuen Musik-Chef Nicholas Carter.
Erstens: sparen. Zweitens: ach ja, die Sanierung. „Ich bin sehr nachdenklich“, sagt der Intendant der Staatsoper Stuttgart, Viktor Schoner. Erstens: „weil Sparmaßnahmen im laufenden Betrieb schnell ans Eingemachte gehen“. Und zweitens: „Wir müssen mit offenem Visier besprechen, wie wir die Opernsanierung mitsamt dem Interim vor dem Hintergrund der budgetären Herausforderungen stemmen können.“