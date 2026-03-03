Netflix setzt die Spielshow "Squid Game: The Challenge" fort - diesmal mit prominenten Teilnehmern. Zu den acht VIPs, die sich gefährlichen Spielen stellen, gehören Spice Girl Mel B und Basketballer Tristan Thompson.

Derzeit belegt die düstere südkoreanische Thrillerserie "Squid Game" die drei vordersten Plätze der ewigen Rangliste der bislang erfolgreichsten, nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix. Auch die Reality- und Spielshow "Squid Game: The Challenge" erwies sich beim Streamingdienst als erfolgreich. Schon zwei Staffeln sind 2023 und 2025 erschienen. Jetzt hat Netflix verkündet, dass sich in Zukunft auch acht prominente Teilnehmer und Teilnehmerinnen in gefährliche Spiele stürzen werden.

Darum geht es bei "Squid Game: The VIP Challenge" Die Promi-Version des "Squid Game"-Spin-offs trägt den Titel "Squid Game: The VIP Challenge", gab Netflix bekannt. In der neuen Staffel werden "acht VIPs in das Spiel mit hohen Einsätzen einsteigen und ihren Verstand, ihre Strategie und ihre Fähigkeiten auf die ultimative Probe stellen", heißt es in der Ankündigung.

Mel B und ein Gesicht aus "The Kardashians" dabei

Teilnehmen werden Spice Girl Mel B, Influencer und US-Reality-Star Dylan Efron, der jüngere Bruder von Hollywoodstar Zac Efron, NBA-Star Tristan Thompson, der als Partner von Khloé Kardashian auch schon in "The Kardashians" zu sehen war, sowie die US-Reality-Stars Hannah Godwin ("The Bachelor"), Kim Zolciak ("The Real Housewives of Atlanta") und Ryan Serhant ("Owning Manhattan"). Auch Influencerin Kristy Sarah sowie Viper werden bei "Squid Game: The VIP Challenge" mit von der Partie sein. Letzterer ist Gewinner der Fan-Abstimmung aus der zweiten Staffel von "Squid Game: The Challenge" sowie ein New Yorker DJ.

Weitere Details oder ein Startdatum zu "Squid Game: The VIP Challenge" nennt Netflix in der heutigen Anklündigung noch nicht. Teilnehmer Viper gab gegenüber dem Streamingdienst jedoch an, dass er bei seiner Rückkehr für "totales Chaos" im Spiel sorgen wolle. "Ich habe gelernt, dass jede einzelne Entscheidung sehr sorgfältig abgewogen werden muss. Ich werde jede meiner Entscheidungen mit größter Sorgfalt treffen", stellte er noch in Aussicht.