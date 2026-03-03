Netflix setzt die Spielshow "Squid Game: The Challenge" fort - diesmal mit prominenten Teilnehmern. Zu den acht VIPs, die sich gefährlichen Spielen stellen, gehören Spice Girl Mel B und Basketballer Tristan Thompson.
Derzeit belegt die düstere südkoreanische Thrillerserie "Squid Game" die drei vordersten Plätze der ewigen Rangliste der bislang erfolgreichsten, nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix. Auch die Reality- und Spielshow "Squid Game: The Challenge" erwies sich beim Streamingdienst als erfolgreich. Schon zwei Staffeln sind 2023 und 2025 erschienen. Jetzt hat Netflix verkündet, dass sich in Zukunft auch acht prominente Teilnehmer und Teilnehmerinnen in gefährliche Spiele stürzen werden.