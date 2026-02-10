Spielkartenmuseum in Leinfelden: Welches Schicksal droht der Spielkarten-Sammlung?

Was passiert mit den Spielkarten, wenn das Spielkartenmuseum abgewickelt ist? Ein Teil der Sammlung soll jetzt bewertet werden. Und es gibt weitere Neuigkeiten.
Das Spielkartenmuseum von Leinfelden-Echterdingen soll abgewickelt werden. Das hat der Gemeinderat Ende Oktober vergangenen Jahres beschlossen. Ende des Jahres läuft der Vertrag der Stadt mit dem Land aus. Er soll nicht verlängert werden. Eine rettende Millionen-Euro-Spende wurde ausgeschlagen. Nicht klar ist, was mit dem wertvollem Kulturgut passieren soll, welches im Keller der Leinfelder Schönbuchschule lagert. Schließlich beherbergt das Museum immerhin Europas größte öffentliche Spielkarten-Sammlung. Sie ist über die Jahre rasant angewachsen. 32 000 Kartenspiele sind bereits archiviert. „Tausende gespendete Kartenspiele warten noch auf ihre Erfassung“, sagt Ilona Koch, die Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Spielkartemuseums.