Spielkartenmuseum aktiv: Spielkartenschau gleichzeitig in Leinfelden und in Echterdingen

Erstmals ist das Spielkartenmuseum gleichzeitig in Leinfelden und in Echterdingen vertreten mit eigenen Ausstellungen. Die Eröffnung ist an diesem Sonntag.
Noch ist keine endgültige Entscheidung darüber gefallen, ob und wie es das Spielkartenmseum in Leinfelden geben wird. Doch die Diskussion darüber findet statt. Und da ist es natürlich klug, wenn der Förderverein zeigt, was das Museum so alles kann. So präsentiert es seine Bestände an diesem Sonntag, 1. Februar, gleich an zwei verschiedenen Orten: im Stadtmuseum Echterdingen sowie im Spielkartenmuseum in Leinfelden.