Schön war’s nicht, wichtig beim Stand von 2:0 in der Nachspielzeit auch nicht mehr – dennoch ging das 3:0 von Atakan Karazor bei Holstein Kiel viral im Netz. Aus guten Gründen.
Der Kapitän des VfB Stuttgart machte sich in der Nachspielzeit auf die Reise – und die begann zunächst noch sehr elegant. Virtuos dribbelte sich Atakan Karazor über die halblinke Seite durch die Reihen von Holstein Kiel, er passte gekonnt zu Deniz Undav. Der Angreifer leitete den Ball zu Ermedin Demirovic weiter – während Karazor in den Sechzehner durchstartete.