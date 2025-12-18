Spielerin des GC Stuttgart Solitude: Golferin Helen Briem schnappt sich die Eintrittskarte für die Profi-Tour

20-Jährige vom GC Stuttgart Solitude aus Mönsheim gewinnt in Alabama Qualifikationsturnier und sichert sich das Spielrecht für die höchstdotierte US-Tour der Profis.
Es war ein turbulenter Wettkampf in Alabama, die letzte Stufe der Final Qualifying Stage der Q-Series der LPGA (Ladies Professional Golf Association): Eigentlich war das Turnier auf fünf Runden angesetzt, aber durch Wettkapriolen von Starkregen bis hin zu Frost entwickelte sich ein kräftezehrender Kampf, bei dem auch die mentale Stärke eine entscheidende Rolle spielte.