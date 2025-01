Spieler des VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstädt heiratet seine Lea an Silvester

Für VfB-Spieler Maximilian Mittelstädt endete das Jahr 2024 mit einem echten Highlight: An Silvester gaben er und seine 26 Jahre alte Partnerin Lea Mittelstädt (vormals Prinz) sich das Ja-Wort und rutschten frisch verheiratet ins neue Jahr. Die frohe Nachricht verkündete das Paar am Donnerstag auf Instagram, wo sie Einblicke in ihre Hochzeit teilten.

Demnach fand die standesamtliche Trauung am 31. Dezember statt. Den veröffentlichten Fotos zufolge wählten die beiden die Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart-Rotenberg für ihre Hochzeit – zumindest als Fotokulisse.

Lesen Sie auch

Der 27 Jahre alte VfB-Spieler trug einen eleganten schwarzen Anzug mit Fliege, während seine Braut in einem langen Kleid und Schleier aus dem Stuttgarter Brautladen „True Society Stuttgart“ strahlte. Das Highlight ihres Outfits: Eine Schleppe, in welche die Worte „Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns.“ eingestickt sind – eine romantische Hommage an Ludwig van Beethoven.

Selbst Hund Carlo war in Schale geworfen. Im Partnerlook mit seinem Herrchen posierte er ebenso mit Fliege für die Hochzeitsfotos. „Herr und Frau M“, schrieb Lea Mittelstädt stolz zu den Bildern.

Hochzeit von Maxi Mittelstädt: Neujahrskuss mit Ring am Finger

Wie „RTL“ berichtet, wurde Lea von ihrer Schwester als Trauzeugin zum Altar begleitet. Zum Song „Came here for love“, gefühlvoll gesungen von Starian McCoy, schritten die beiden zum Altar. In einem weiteren Instagram-Beitrag teilte die frisch gebackene Ehefrau ein Video, das die emotionalen Feierlichkeiten zeigt. Zusammen mit Freunden und Familie feierten die Mittelstädts ihr Glück. „Ich hätte mir keinen schöneren Start ins Jahr 2025 vorstellen können. Happy New Year“, schrieb Lea zu den Aufnahmen.

Zum Silvestercountdown gab es dann unter goldenem Feuerwerk den Neujahrskuss – zum ersten Mal mit Ring am Finger.

Maximilian Mittelstädt: Heiratsantrag nach der EM

Die Liebesgeschichte des Paares begann im Herbst 2023. Kurz nachdem Mittelstädt von Hertha BSC zum VfB Stuttgart wechselte, lernten sich die beiden über Instagram kennen. Schon im Oktober desselben Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich und zeigten sich von da an als unzertrennlich. Nur neun Monate später, nach der Heim-Europameisterschaft 2024, hielt Maximilian Mittelstädt auf Mallorca vor einer pompösen Kulisse um die Hand der Influencerin an.

Nun krönte das Paar sein Glück mit der romantischen Hochzeit – ein Start ins neue Jahr, der wohl unvergesslich bleibt.