Spieler des VfB-Spieler: Türkei schlägt Kosovo 1:0 – Karazors Team bei WM 2026

Für einen von drei VfB-Profis ist der WM-Traum Realität: Atakan Karazor qualifiziert sich mit der Türkei durch ein 1:0 gegen den Kosovo für die WM 2026.
VfB-Kapitän Atakan Karazor hat sich am Dienstag mit der türkischen Nationalmannschaft das Ticket für die WM 2026 gesichert. Damit ist die Türkei nach 24 Jahren Abstinenz erstmals wieder bei einer WM dabei. Trainer Vincenzo Montella führte den früheren WM-Dritten am Dienstagabend im Finale der Europa-Playoffs zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0) im Kosovo und zum leidenschaftlich ersehnten Ticket nach Amerika. Die Türken sind erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifiziert, sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.