Spieler der Woche Itzak Sandoval: Ein Typ wie Robben – Vaihingens US-Talent träumt von der großen Fußballbühne

Itzak Sandoval wuchs auf US-Militärstützpunkten in Japan und Deutschland auf und spielte in der höchsten College-Liga. Nun begeistert er in Vaihingen – und blickt auf höhere Ziele.
Eine Oberschenkelverletzung hatte den Winterneuzugang Itzak Sandoval anfangs ausgebremst. Mit seinem ersten Startelfeinsatz Mitte April kam der 20-Jährige dann in der Fußball-Bezirksliga an. Seither feierte er mit seinem Verein SV Vaihingen drei Siege in vier Spielen – nicht zuletzt dank ihm. Vorläufiger Höhepunkt: Am vergangenen Sonntag beim beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter ASV Botnang steuerte der junge US-Amerikaner zwei Torvorlagen und einen Treffer bei. Damit ist er unser „Spieler der Woche“.