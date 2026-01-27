Nach einem Jahr voller Rückschläge gibt es vorsichtige Hoffnung für Delani Diekmeier. Die 15-jährige Tochter des Ex-Bundesliga-Profis Dennis Diekmeier kämpft gegen Nierenkrebs mit Lungenmetastasen. Die innovative Therapie zeigt nun erste Wirkung - die Tumore sind stabil.
Die Familie Diekmeier schöpft neue Hoffnung. Die Behandlung der 15-jährigen Delani Diekmeier zeigt erste vorsichtige Erfolge, wie ihre Mutter Dana Diekmeier am Dienstag auf Instagram mitteilte. Die Befunde der Jugendlichen seien stabil - ein "Teilerfolg", wie sie schrieb. Die bestehenden Tumore seien weder gewachsen noch hätten sich neue gebildet. Allerdings habe sich die Größe der Metastasen bislang auch nicht verringert.