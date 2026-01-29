Der Tag der Eröffnung im vergangenen Juli war gut gewählt. Pünktlich zum Start der Schowo, des legendären Stadtfestes in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), haben Elbasan Samahodaj und Leutrim Samahodaj, ihre Balkan-Bäckerei am Unteren Marktplatz, unweit des Rathauses, zum ersten Mal aufgemacht. Seit einem halben Jahr bieten die backenden Brüder aus dem Kosovo süße und deftige Spezialitäten aus ihrer Heimat an – und Kundinnen und Kunden aller Nationalitäten greifen gerne zu.

In der Backstube im hinteren Bereich der Balkan-Bäckerei herrscht ab 3 Uhr in der Früh Hochbetrieb, und ein köstlicher Duft zieht durch das ganze Geschäft. „Bei uns ist alles immer frisch. Wir produzieren schließlich im Haus“, sagt Elbasan Samahodaj. Der 34-jährige Bäcker hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Ebenso wie sein jüngerer Bruder Leutrim, und gemeinsam verwöhnen sie nun hierzulande die Menschen mit Börek, Balkan-Kipferl namens Kifla, oder der kroatischen Hefeteigspezialität Prstici. Unterstützt werden sie im Ladengeschäft von zwei Verkäuferinnen und in der Backstube von einem Bäckermeister und einem weiteren Mitarbeiter.

Balkan-Bäckerei in der ehemaligen Volksbank-Filiale

„Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Elbasan Samahodaj. Dass das backende Brüderpaar aus dem Kosovo ausgerechnet in der Daimlerstadt gelandet ist, ist indes kein Zufall. Sie haben sich davor in der Region um- und auch einige Geschäfte angeschaut. Ein wichtiges Kriterium war, dass es am Standort keine weitere Balkan-Bäckerei gibt. Zudem gefielen ihnen die Räumlichkeiten und deren Lage am viel frequentierten Schorndorfer Marktplatz, in denen davor eine Volksbank-Filiale untergebracht war. Der Umbau von einer Bank zur Bäckerei hat Zeit, Geld und Kraft gekostet. Doch jetzt ist alles nach ihrem Geschmack. Das moderne und wertige Mobiliar haben sie zum Teil aus Italien importiert.

Hinter Glas werden die Spezialitäten aus der Backstube präsentiert: deftige Börek mit Hackfleisch, Käse oder Kartoffeln, süße Buhtla aus Hefeteig, wahlweise mit Haselnuss- oder Marmeladenfüllung oder Perece, die Balkanbrezel, bei der das Salz in Form einer Mischung mit Mehl und Wasser auf das Gebäck gespritzt wird und natürlich die berühmte süße Blätterteigpastete namens Baklava. Stolz ist Elbasan Samahodaj, der schon während seiner Zeit in einer Bäckerei in Slowenien von einem eigenen Geschäft träumte, auf die fluffigen Fladenbrote, die ständig frisch gebacken werden. Auch abends, denn die Balkan-Bäckerei hat wochentags von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und sonntags von 7 bis 22 Uhr. Die langen Öffnungszeiten würden natürlich vor allem im Sommer gut angenommen, sagt Elbasan Samahodaj, der den Service aber auch in den kalten Monaten anbietet.

Elbasan Samahodaj freut sich über seine Stammkundschaft: „Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele Menschen ihr Vertrauen schenken.“ Foto: Eva Herschmann

Manchmal stehen deutsche Namen bei den Backwaren in den Auslagen, manchmal aber auch nur die Originalbezeichnung. „Wir wollen, dass die Menschen sich mit der Herkunft beschäftigen und wissen, wie es wirklich heißt“, sagt der Geschäftsinhaber. Schließlich unterscheiden sich die Backwaren vom Balkan schon durch die Zutaten, deswegen seien sie auch keine Konkurrenz zu den hiesigen Bäckereien. „Die Kunden scheuen sich auch nicht, Fragen zu stellen“, so Elbasan Samahodaj.

„Dankbare Stammkunden und Spezialitäten aus der Heimat“

Obwohl es die Balkan-Bäckerei erst rund ein halbes Jahr gibt, hat sie bereits eine große Stammkundschaft. „Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele Menschen ihr Vertrauen schenken“, sagt Elbasan Samahodaj, der nicht weit weg von der Bäckerei in der Schorndorfer Altstadt eine Wohnung gefunden hat. Manche kommen täglich – und sei es nur, um im kleinen Cafébereich der Bäckerei eine Kleinigkeit zu naschen, einen Kaffee oder Ayran zu trinken. Denn neben den Backspezialitäten gibt es hier einen Kühlschrank mit Kaltgetränken und „Jogurt“ aus der Heimat, der eine feste, cremige Konsistenz, einen höheren Fettgehalt sowie eine leicht säuerliche Note hat.

Schwäbische Brezeln gibt es in der Balkan-Bäckerei ebenfalls zu kaufen. Diese Spezialität müsse eine Bäckerei hierzulande einfach im Angebot haben, sagt Elbasan Samahodaj. Das Laugengebäck und die Hamburger-Brötchen seien die einzigen Backwaren, die sie nicht selbst herstellten, verrät der Chef mit einem Augenzwinkern. „Ich bin Profi in Backwaren vom Balkan, die schwäbische Variante überlasse ich den Spezialisten, die es besser können.“ Die üppig belegten Pizzen hingegen kommen aus der eigenen Backstube. „Der Teig ist ähnlich wie der für Börek, der auch von Hand geknetet und gezogen wird.“