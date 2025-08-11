Spezialist im Kreis Ludwigsburg: Aus Sersheim zu den Sternen

In einem Dorf im Kreis Ludwigsburg wird Präzisionstechnik hergestellt, die bei Satelliten und Raumfahrtmissionen eine wichtige Rolle spielt.
Sascha Abel, der bei der Firma Rigo in der knapp 6000 Einwohner zählenden Gemeinde Sersheim (Kreis Ludwigsburg) als Betriebsleiter arbeitet, weiß, dass sein Arbeitgeber im Ort kaum bekannt ist. „In Sersheim weiß fast niemand, was wir eigentlich machen“, sagt er. Anders bei der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, in den Niederlanden: „Da kennt man uns genau.“ Auch bei der NASA in den USA ist die Firma mit nur etwa 30 Mitarbeitern keine Unbekannte. Denn das Unternehmen liefert Präzisionsteile für Weltraummissionen. Unterwegs waren und sind sie zum Mars, zu den Jupitermonden oder aktuell zum Merkur.