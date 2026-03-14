Sperrung Engelbergtunnel Leonberg: Auf diesen Ausweichrouten Richtung Stuttgart sind die Staus am heftigsten

Die Sperrung des Engelbergtunnels führt weiter zu erheblichen Staus. Verkehrsdaten zeigen, welche Wege sich der Verkehr bahnt – und wie man am besten nach Stuttgart und zurück kommt.
Nicht nur in Ditzingen und Leonberg führt der gesperrte Engelbergtunnel zu massiven Staus. Auf dem Weg nach Stuttgart ist die Fahrzeit je nach Strecke teilweise doppelt so lang wie sonst üblich. Das zeigen Daten, die der Navihersteller Tomtom unserer Zeitung auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Doch in den Zahlen stecken auch Hinweise auf eine Verbesserung – und für Pendler, die bis zur geplanten Wiedereröffnung eines Fahrstreifens in Fahrtrichtung Süden möglichst wenig im Stau stehen wollen.