Sperrung der B14 in Stuttgart: Große Schäden an Abwasserkanal – Lastwagenverbot auf der B14

Für mehr als 100 Millionen Euro wird der Abwasserkanal saniert. Der marode Zustand zwingt die Stadt zum schnellen Handeln. Hohe Verkehrsbelastung im Stuttgarter Osten befürchtet.

Mit bis zu 70.000 Fahrzeugen am Tag zählt die Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor heißt, zu einer der Hauptverkehrsadern Stuttgarts. Doch Autofahrer müssen sich in den kommenden Jahren auf Behinderungen auf der Bundesstraße einstellen. Grund dafür ist die notwendige, mehr als 100 Millionen Euro teure Sanierung des Nesenbachkanals, der unter der B14 verläuft. Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wurden nun deutlich größere Schäden als ursprünglich angenommen an dem mehr als 60 Jahre alten Bauwerk festgestellt. Das zwingt die Stadt zum schnellen Handeln: Bereits ab Montag, 15. Juni, gilt stadteinwärts auf der Cannstatter Straße ein Fahrverbot für Lastwagen und Busse. Diese werden über die Neckarstraße im Stuttgarter Osten umgeleitet. Das hat auch Auswirkungen auf den Autoverkehr.

Nachdem bereits vor wenigen Wochen Asbest am Nesenbachkanal entdeckt wurde, mussten die Experten nun „eine zunehmende Verschlechterung des statischen Zustands der Kanaldecke feststellen“, heißt es von Seiten der Stadt. Dies mache kurzfristige Änderungen in der Verkehrsführung unausweichlich, um die Belastung und damit das Risiko weiterer Schäden zu minimieren. „Beeinträchtigungen lassen sich leider nicht vermeiden“, betont Jürgen Mutz, der Leiter des Tiefbauamts.

Umleitung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen über die Neckarstraße

Ab Montag, 15. Juni, gilt auf der Cannstatter Straße in Richtung Innenstadt daher ein Fahrverbot für den Schwerlastverkehr. Dies betrifft Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht und Busse. Die Stadt weist im Rahmen dessen darauf hin, dass im Rahmen des Luftreinhalteplans bereits seit 2010 ein generelles Durchfahrtsverbot für Lastwagen auf der B14 gilt. „Lediglich der Lieferverkehr in die Stadt ist zulässig“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger.

Ziel sei es, den Schwerlasterkehr bereits weiträumig um die Baustelle herumzuführen. Der Lieferverkehr in die Innenstadt wird hingegen nach dem Schwanenplatztunnel über die Neckarstraße im Stuttgarter Osten geführt. Allerdings können die Lastwagenfahrer von der Villastraße nicht direkt in diese einbiegen, da die Kurve insbesondere für Sattelschlepper zu eng ist. Da in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach Fahrzeuge dort an einer Hausecke hängen geblieben waren, hat die Stadt Mitte Mai ein Verbot verhängt. Lastwagen müssen vielmehr eine Schleife über die Kuhnstraße nehmen, um in die Neckarstraße zu fahren.

Auswirkungen auch auf den Autoverkehr auf der B14

Die Kanalsanierung hat aber auch Auswirkungen für den Autoverkehr, obwohl diese die B14 vorläufig weiter nutzen können. Noch vor Beginn der Sommerferien wird dann der gesamte Verkehr in der Cannstatter Straße auf die Fahrbahn in Richtung Bad Cannstatt verlegt. „Es stehen aber jederzeit zwei Fahrspuren in beide Richtungen zur Verfügung“, betont Hillinger. Ab Anfang 2027 werde dann die bestehende Kanaldecke unter der Fahrbahn in Richtung Innenstadt zusätzlich verstärkt. Und ab Herbst schließlich mit dem eigentlichen Neubau unter der stadtauswärtigen Fahrbahn begonnen, so dass der Verkehr wieder zurückverlegt werden kann.

Der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass nicht nur in der Neckarstraße mit einer deutlichen Mehrbelastung zu rechnen ist, sondern auch „insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten stockender Verkehr in der Cannstatter Straße nicht auszuschließen ist“, sagt Hillinger. Daher werde die Verkehrsführung fortlaufend überprüft. Ziel sei es, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Die Integrierte Verkehrsleitzentrale der Stadt soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingreifen.

Nesenbachkanal

Historie

Für den Ausbau der Cannstatter Straße in den 1960er Jahren wurde der Hauptauffangbereich des Nesenbachs zum noch heute bestehenden Abwasserkanal umgebaut. Bis dahin floss das Abwasser aus den Stadtteilen Vaihingen, Heslach, Kaltental und der gesamten Innenstadt bis zum Schwanenplatz in einem offenen Rinnsal zum Hauptklärwerk in Mühlhausen.

Lage

Der Kanal verläuft zwischen der Kreuzung Cannstatter, Wolfram- und Heilmannstraße sowie dem Schwanenplatztunnel unter den Fahrspuren in Richtung Innenstadt und Arnulf-Klett-Platz. Er ist 7,60 Meter breit sowie zwischen drei und fünf Meter hoch.

Schäden

Die Stahlbetonplatten des Kanals weisen durch den Jahrzehnte langen Verkehr inzwischen massive Schäden auf. Bereits 2014 und 2018 wurden zur Sicherheit 43 Stahlrahmen eingebaut, welche die Deckenelemente stützen.