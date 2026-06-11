Sperrung der B14 in Stuttgart: Große Schäden an Abwasserkanal – Lastwagenverbot auf der B14

Für mehr als 100 Millionen Euro wird der Abwasserkanal saniert. Der marode Zustand zwingt die Stadt zum schnellen Handeln. Hohe Verkehrsbelastung im Stuttgarter Osten befürchtet.
Mit bis zu 70.000 Fahrzeugen am Tag zählt die Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor heißt, zu einer der Hauptverkehrsadern Stuttgarts. Doch Autofahrer müssen sich in den kommenden Jahren auf Behinderungen auf der Bundesstraße einstellen. Grund dafür ist die notwendige, mehr als 100 Millionen Euro teure Sanierung des Nesenbachkanals, der unter der B14 verläuft. Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wurden nun deutlich größere Schäden als ursprünglich angenommen an dem mehr als 60 Jahre alten Bauwerk festgestellt. Das zwingt die Stadt zum schnellen Handeln: Bereits ab Montag, 15. Juni, gilt stadteinwärts auf der Cannstatter Straße ein Fahrverbot für Lastwagen und Busse. Diese werden über die Neckarstraße im Stuttgarter Osten umgeleitet. Das hat auch Auswirkungen auf den Autoverkehr.