Spritzbeton, Lüftungstest und vieles mehr: Die Reparaturarbeiten am Engelbergtunnel bei Leonberg laufen. Von ihrer Dauer hängt auch ab, wann eine Spur wieder befahrbar ist.
Die Reparaturarbeiten am Engelbergtunnel bei Leonberg schreiten voran. Bei einem schweren Lkw-Brand am 3. März war die Weströhre des Bauwerks massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Seitdem ist die A 81 in Richtung Dreieck Leonberg gesperrt. Die Oströhre des Engelbergtunnels, durch die der Verkehr während der seit Jahren andauernden Sanierung auf zwei Spuren in Richtung Heilbronn fließt, hat bei dem Feuer glücklicherweise nichts abbekommen.