Sperrung an der Kreisgrenze: Chaos auf der A81 – Drei Unfälle und ein verlorenes Kennzeichen

Eine Wanderbaustelle, ein abrupter Spurwechsel – und schon nahm eine Kette von Unfällen auf der A81 ihren Lauf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.
Innerhalb weniger Minuten hat es am Dienstagvormittag auf der A81 an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg gleich mehrere Unfälle gegeben, bei denen ein Schaden von insgesamt gut 22 000 Euro entstanden ist. Zudem mussten mehrere Spuren in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt werden. Glück im Unglück: Bei keinem der Zusammenstöße gab es Verletzte.