Sperrung am Albabstieg: A8 in Richtung Stuttgart am Wochenende gesperrt

Die Autobahn A8 wird am kommenden Wochenende zwischen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Was Autofahrer wissen müssen.
Schlechte Nachrichten für Autofahrer, die aus München/Ulm kommend Richtung Stuttgart unterwegs sind. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen am kommenden Wochenende in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Die Sperrung beginnt demnach am Freitag, dem 20. März, um 20 Uhr, und geht bis Montag, dem 23. März, 5 Uhr. Die Fahrtrichtung München sei von der Sperrung nicht betroffen.