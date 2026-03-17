Sperrung am Albabstieg: A8 in Richtung Stuttgart am Wochenende gesperrt

Die Autobahn A8 wird am kommenden Wochenende zwischen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Was Autofahrer wissen müssen.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer, die aus München/Ulm kommend Richtung Stuttgart unterwegs sind. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen am kommenden Wochenende in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Die Sperrung beginnt demnach am Freitag, dem 20. März, um 20 Uhr, und geht bis Montag, dem 23. März, 5 Uhr. Die Fahrtrichtung München sei von der Sperrung nicht betroffen.

Grund für die Sperrung sind nach Angaben der Autobahn GmbH Baumfällarbeiten am Drackensteiner Hang. Die Arbeiten dienen demnach dem Ausbau des A8-Albaufstiegs sowie dem Artenschutz.

Sperrung auf A8 – Umleitung über B10

Um Verkehrschaos auf Schleichwegen zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH an die Autofahrer, ausschließlich der offiziellen Umleitung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.

Wer in Richtung Stuttgart unterwegs ist, solle ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige/Göppingen über die B10 und die B313 zur Anschlussstelle Wendlingen fahren. Von dort kann die Fahrt auf der A8 Richtung Stuttgart fortgesetzt werden.