Sperrmüll in Stuttgart: Stuttgarter Straßenbild des Grauens – Sperrmüll blockiert ganzen Grünstreifen

Wieder einmal hat sich – diesmal in Stuttgart-Weilimdorf – in den vergangenen Tagen ein riesiger Sperrmüllberg angesammelt. Was läuft schief?
Die Zeiten, als in der Landeshauptstadt zweimal pro Jahr flächendeckend der Sperrmüll abgeholt wurde, liegen gut zwei Jahrzehnte zurück und sind längst Geschichte. „Gott sei Dank“ werden viele sagen, denn vorbei sind die lästigen Sperrmülltage, als professionelle Händler aus halb Europa durch Stuttgarts Straßen tingelten und es sogar zu Keilereien um den ausrangierten Hausrat kam.