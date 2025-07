Spendenlauf in Leinfelden

1 Am Wochenende geht wieder Jung und Alt in Leinfelden an den Start, um Gutes zu tun – allerdings diesmal nicht im Sportzentrum. Foto: Archiv/Thomas Krämer

Laufend Spenden für das Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz zu sammeln, das ist am Samstag wieder in Leinfelden möglich. Allerdings gibt es ein paar Neuerungen.











Link kopiert



An diesem Samstag, 26. Juli, macht es das Organisationsteam der Initiative Hand in Hand erneut möglich, sich sportlich zu betätigen und dabei Gutes zu tun. Zum 13. Mal fällt an diesem Tag der Startschuss für den Hand-in-Hand Spendenlauf, bei dem Spenden für das Stuttgarter Kinder- und Jugendhopiz gesammelt werden.